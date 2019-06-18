Почти 68 тонн наркотиков было изъято властями Китая в 2018 году

Пекин, , 06:56 — REGNUM Китай изъял 67,9 тонн наркотиков в рамках 109,6 тыс. связанных с торговлей запрещёнными веществами дел, сообщает 17 июня агентство Синьхуа.

В общей сложности 137,4 тыс. подозреваемых было арестовано, 279 тыс. наркоманов получили процедуры принудительной детоксикации в 2018 году, говорится в докладе Китайской национальной комиссии по контролю за оборотом наркотиков (CNNCC). Кроме того, стало известно о появлении новых типов наркотиков, которые нацелены на подростков.

Как сообщало ИА REGNUM, в власти Китая активно осваивают борьбу с новыми методами торговли наркотиками, которые широко задействуют интернет.

Читайте ранее в этом сюжете: Китай осваивает борьбу с новыми веяниями в области наркоторговли