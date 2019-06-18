Китай осваивает борьбу с новыми веяниями в области наркоторговли

Пекин, , 06:49 — REGNUM Власти Китая осваивают борьбу с торговлей наркотиками через интернет и прочими новыми методами наркоторговли, сообщили в Китайской национальной комиссии по контролю за оборотом наркотиков (CNNCC), передает 17 июня агентство Синьхуа.

В общей сложности 2062 подозреваемых было арестовано и 257 кг наркотиков изъято в рамках спецоперации по борьбе с онлайн-наркоторговлей в 2018 году, говорится в докладе CNNCC. Полиция Шанхая и провинции Цзянси на востоке Китая среди прочих регионов также выявили некоторых подозреваемых, которые использовали камеры хранения для доставки наркотиков.

Подозреваемые продавали и приобретали наркотические вещества и запрещенные химикаты для незаконного производства наркотиков, а также занимались поиском курьеров через интернет. Вся оплата происходила онлайн.

Как сообщало ИА REGNUM, за 2018 года в Китае количество новых пользователей наркотиков упало на 26,6% по сравнению с 2017 годом. При этом больше всего снизилось количество наркоманов среди молодежи.

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