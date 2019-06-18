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Число «новых» наркоманов в Китае упало на 26,6% в 2018 году

Общество

Число новый потребителей наркотиков в возрасте до 35 лет снизилось на 31% в 2018 году

Пекин, 18 июня 2019, 06:30 — REGNUM  Количество новых потребителей наркотиков в Китае снизилось в 2018 году на 26,6% в сравнении с 2017 годом, сообщает 17 июня агентство Синьхуа.

Число новый потребителей наркотиков в возрасте до 35 лет снизилось на 31% в 2018 году, говорится в докладе Китайской национальной комиссии по контролю за оборотом наркотиков. Количество подростков, вовлеченных в преступления, связанные с наркотиками, также упало в 30 регионах страны уровня провинции.

В докладе сказано, что по всей стране насчитывалось порядка 2,4 млн наркоманов на конец 2018 года, что на 5,8% меньше, чем годом ранее. Кроме того, из них 1,53 млн человек оказались зависимыми от метамфетамина. Таким образом, героин уступил место метамфетамину по общему числу зависимых в Китае. Злоупотребление марихуаной в Китае также продолжило расти в 2018 году.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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