Шестеро выживших туристов в Китае получили наказание за несознательность

Чэнду, Китай, , 06:07 — REGNUM Шестеро из семи пеших туристов получили наказание за незаконное нахождение в национальном заповеднике на юго-западе Китая без разрешения, сообщает 18 июня агентство Синьхуа.

Седьмой турист погиб в результате несчастного случая во время похода в заповедник Вэньчуань-Улун в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Как стало известно, шестеро выживших получили штраф в размере 5 тыс. юаней ($722) каждый.

В марте текущего года один из туристов опубликовал в интернете публикацию о планах взобраться на гору Дасюэтан, являющуюся самой высокой горой в столице провинции Сычуань городе Чэнду. Еще шестеро поддержали инициатора.

На пути обратно туристов настиг сильный ветер и дождь со снегом. Один из туристов упал с высоты и разбился насмерть в процессе спуска. Выжившие, как отмечают власти, получили заслуженное наказание и усвоили данный им урок.

Отметим, что заповедник Вэньчуань-Улун является заповедником национального уровня в Китае. Его площадь достигает 2 тыс. квадратных метров. Любая деятельность в нем, не связанная с научной, строго запрещена или требует специального разрешения властей.