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У вокалиста Megadeth диагностирован рак горла

Общество

Группа отменила запланированные концерты из-за болезни солиста

Вашингтон, 18 июня 2019, 01:24 — REGNUM  Медики диагностировали у вокалист и гитариста американской метал-группы Megadeth Дэйва Мастейна рак гортани. Об этом сам музыкант сообщил 17 июня на своей странице в Facebook.

«Я тесно общаюсь со своими врачами. Мы составили план лечения, которое, по их мнению, будет успешным с вероятностью в 90%», — написал Мастейн, уточнив, что лечение уже началось.

Сообщается, что в связи с болезнью солиста Megadeth отменяют практически все концерты, запланированные на 2019 год. Тем не менее группа продолжает работать в студии над записью нового материала.

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