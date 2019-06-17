Минская община «граждан СССР» легализует свои удостоверения

Минск, , 23:29 — REGNUM Государственный пограничный комитет Белоруссии рассматривает обращение минской общины «граждан СССР» о признании их документов легальными и законными при пересечении границы постсоветской республики. Об этом 17 июня в Минске в ходе пресс-конференции, посвящённой отмечаемому 20 июня Дню беженца, заявил заместитель начальника управления предварительного расследования и правового обеспечения оперативной деятельности ГПК Алексей Сытенков.

Он сообщил, что до сих пор при пересечении границы Белоруссии предъявляются паспорта СССР образца 1974 года. Поступают в белорусское пограничное ведомство также обращения жителей республики, считающих себя гражданами Советского Союза.

«В настоящее время на рассмотрении председателя Государственного пограничного комитета находится обращение от представителей территориальной земской общины города Минска Союза Советских Социалистических Республик о признании их вида документов на право пересечения государственной границы», — сообщил представитель ГПК.

Он продемонстрировал документ, отметив:

«Они сделаны в формате, как наши водительские удостоверения. Они официально обратились к руководству ведомства признать их документ для права пересечения государственной границы. Мы это заявление получили, и ответ в соответствии с законом будет направлен этим гражданам».

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Напомним, в Белоруссии за последние годы активизировалось движение граждан, не признающих ликвидацию СССР и переименование БССР в «Республику Беларусь». Они распространяют видеообращения и, приходя на приёмы к чиновникам, требуют от них доказательств легальности деятельности.