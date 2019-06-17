Еврокомиссия: порты Ливии небезопасны, Италия должна принимать мигрантов

Рим, , 17:13 — REGNUM Власти Евросоюза не должны указывать, в каких портах нужно высаживать мигрантов, однако Еврокомиссия не считает, что порты Ливии являются безопасными, заявила в понедельник, 17 июня, пресс-секретарь Еврокомиссии Наташа Берто, передает информагентство Askanews.

Берто отвечала на вопрос о высказывании вице-премьера Италии Маттео Сальвини, который ранее заявил, что корабли, забирающие с лодок нелегальных мигрантов, должны везти их обратно в Ливию, а не в Италию.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.