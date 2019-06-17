Музей имени Андрея Рублёва выселяют из Спасо-Андроникова монастыря

Москва, , 18:42 — REGNUM Центральный музей древнерусского искусства имени Андрея Рублёва готов к диалогу с представителями Русской Православной Церкви по вопросу передачи зданий Спасо-Андроникова монастыря в ведение РПЦ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила заместитель директора по развитию музея Андрея Рублёва Светлана Липатова.

«Мы готовы к диалогу, очень хотим услышать конкретные предложения, потому что наши не были приняты, а других не поступило. Ждём конструктивных предложений, которые мы могли бы чётко обсуждать по пунктам», — отметила Липатова.

Она сообщила, что 13 июня прошло собрание согласительной комиссии, где представители музейного сообщества и Русской Православной Церкви обсуждали обращение патриарха Кирилла в Росимущество о передаче зданий Спасо-Андроникова монастыря РПЦ. В качестве компромисса руководство музея им. Андрея Рублёва предложило передать РПЦ четыре здания, находящиеся на территории монастыря: бывший братский корпус, где сейчас находится фондохранилище музея, Спасский собор, бывшее здание музейной администрации и примыкающую к нему северо-западную башню.

По задумке, эти объекты могли бы объединиться с храмом Дмитрия Донского — он находится рядом с музеем на земле, уже подведомственной РПЦ, и соединившись вместе, здания бы превратились в крупный исторический комплекс. Однако представители церкви на уступки не пошли, и данное предложение не было принято.

«Если стоит вопрос о передаче всех зданий, тогда не очень понятно, где будет находиться музей. Читаю комментарии представителей РПЦ, что музей надо вывести за стены монастыря. Но давайте не будем забывать, что музей не случайно находится в этих стенах — здесь жил и творил Андрей Рублёв. Это как музей Ватикана убрать из Ватикана. Это будет что-то запредельно другое», — заключила Светлана Липатова.

Напомним, в Росимущество поступило письмо патриарха Московского и всея Руси Кирилла с просьбой передать в собственность РПЦ такие объекты культурного наследия федерального значения Спасо-Андроникова монастыря, как Спасский собор XV века, трапезная палата XVI века, братский корпус и настоятельские палаты XVII века, церковь Михаила Архангела XVII века и ряд других.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017—2018 годах реставрационная мастерская Центрального музея им. Андрея Рублёва подготовила около 400 музейных предметов к выставкам. Субсидии на выполнение государственного задания в первом полугодии 2018 года составили 97,36 млн рублей. Доход музея от внебюджетной деятельности составил 5,14 млн рублей и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 34%.

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