Акцию «Идём в музей» провели для юнармейцев и школьников Ингушетии

Магас, , 15:20 — REGNUM В Республике Ингушетия прошла всероссийская патриотическая акция «Идём в музей». Её провели для школьников Сунженского района республики, а также для юнармейцев, отдыхающих в летнем оздоровительном лагере «Нефтяник», активисты Общероссийского народного фронта, сообщили ИА REGNUM 17 июня в организации.

Дети побывали с экскурсией в Музее боевой и трудовой славы города Малгобека. Молодежь познакомили с историей Малгобекской оборонительной операции, которая проходила на территории нынешней Ингушетии в годы Великой Отечественной войны. В экспозиции музея рассказывают об этих героических и в то же время трагических событиях различные артефакты, карты, письма, фотографии фронтовиков.

В городе Назрани для детей, отдыхающих в пришкольных лагерях, «фронтовики» организовали экскурсию в краеведческий музей. Некоторые из школьников побывали в музее впервые, отметил эксперт регионального отделения ОНФ в Ингушетии, директор музея Магомет Сагов. Они с интересом послушали рассказ экскурсовода, осмотрели уникальные экспонаты, в том числе украшения времен кобанской культуры, керамическую посуду, фрагменты зубов мамонта, металлические наконечники стрел и многое другое.

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