В Петербурге «социальным такси» охватят всех ветеранов и инвалидов

Санкт-Петербург, , 13:27 — REGNUM Право воспользоваться услугами «социального такси» в Санкт-Петербурге предоставят всем инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, независимо от степени инвалидности. Соответствующий законопроект, вносящий изменения в Социальный кодекс Санкт-Петербурга, внесён на рассмотрение Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Об этом ИА REGNUM сообщили 17 июня в пресс-службе городского парламента.

«Мы обратили внимание, что часть петербургских ветеранов лишена права на пользование «социальным такси», — рассказал спикер Заксобрания Вячеслав Макаров («Единая Россия»). — Эта услуга — не роскошь, а возможность для пожилых и маломобильных петербуржцев добраться до больниц, поликлиник, социальных учреждений <…> Депутаты оперативно отреагировали на этот «пробел» и подготовили соответствующий законопроект. Благодаря этому все ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, вне зависимости от степени инвалидности, смогут получать эту меру дополнительной социальной поддержки».

Напомним, «социальными такси» в Петербурге могут пользоваться ветераны войны, инвалиды, узники концлагерей и другие льготные категории граждан. В этом случае город компенсирует им от 50% до 90% от реальной стоимости поездки.

Читайте ранее в этом сюжете: Льготников в Петербурге отправят в баню на такси