Жильцам сгоревшего барака окажут помощь власти Ингушетии

Сунжа, Ингушетия, , 12:38 — REGNUM Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров распорядился помочь жильцам сгоревшего барака. Из-за пожара жилья лишились 10 семей. Им будет оказана помощь в расселении и материальная поддержка на время ремонта в сгоревшем здании, сообщили ИА REGNUM 17 июня в пресс-службе главы республики.

По данным мэра города Сунжи Магомеда Албакова, в результате пожара сгорели пять квартир общей площадью 241 кв. м. Предварительно установлено, что пожар возник из-за короткого замыкания в электропроводке.

Евкуров поручил провести ремонт помещений и заселить людей в их квартиры уже 17 июня.

«К понедельнику пострадавших от пожара жителей должны уже заселить в отремонтированный барак. До этого времени вы должны убедиться, что людям есть где ночевать», — цитирует Евкурова его пресс-служба.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар в старом доме барачного типа произошел 10 июня в ингушском городе Сунжа. В аварийном доме 1960 года постройки по улице Заводской сгорело около 100 кв. м. площади. Без жилья остались 10 семей. При пожаре пострадал молодой человек, пытавшийся своими силами тушить огонь.