Понедельник, 17 Июня 2019 года
12:39:03 МСК

Жильцам сгоревшего барака окажут помощь власти Ингушетии

Общество

Погорельцам пообещали произвести ремонт до 17 июня

Сунжа, Ингушетия, 17 июня 2019, 12:38 — REGNUM  Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров распорядился помочь жильцам сгоревшего барака. Из-за пожара жилья лишились 10 семей. Им будет оказана помощь в расселении и материальная поддержка на время ремонта в сгоревшем здании, сообщили ИА REGNUM 17 июня в пресс-службе главы республики.

По данным мэра города Сунжи Магомеда Албакова, в результате пожара сгорели пять квартир общей площадью 241 кв. м. Предварительно установлено, что пожар возник из-за короткого замыкания в электропроводке.

Евкуров поручил провести ремонт помещений и заселить людей в их квартиры уже 17 июня.

«К понедельнику пострадавших от пожара жителей должны уже заселить в отремонтированный барак. До этого времени вы должны убедиться, что людям есть где ночевать», — цитирует Евкурова его пресс-служба.

Читайте также: Аварийный барак сгорел в Ингушетии, без жилья остались 10 семей

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в старом доме барачного типа произошел 10 июня в ингушском городе Сунжа. В аварийном доме 1960 года постройки по улице Заводской сгорело около 100 кв. м. площади. Без жилья остались 10 семей. При пожаре пострадал молодой человек, пытавшийся своими силами тушить огонь.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Пожары в жилых домах
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить