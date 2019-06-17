Сады в виде лабиринта и карты Москвы появятся в столице

Москва, , 12:15 — REGNUM Пять новых садов появятся в Москве в начале недели перед финалом конкурса «Цветочный джем», сообщили корреспонденту ИА REGNUM организаторы конкурса.

Авторами станут ландшафтные дизайнеры из Италии, Китая, Уругвая и Финляндии. Все они являются финалистами Открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» — 2019.

18 июня начнётся монтаж сада «Круг» на Красной Пресне. Проект в форме правильного круга создает замкнутое пространство, заполненное растениями — остров живой природы посреди большого города.

В парке «Музеон» появятся сразу два сада. «Удивительный сад» в форме лабиринта будут монтировать 17 и 18 июня. В центре композиции — средиземноморские растения. 18 и 19 июня в парке «вырастет» летний сад «Топографические цветочные истории». Пейзаж, по задумке авторов, меняется в зависимости от сезона и времени суток, от погоды и освещения.

Сад «Гармония диагоналей» появится 18 и 19 июня на улице Рождественка. Он станет метафорой карты Москвы с линиями «улиц», ведущих в определённом направлении.

19 и 20 июня в ВДНХ будет монтироваться сад «Универсальный ритм». Сад состоит из модульных конструкций простых геометрических форм различного размера и высоты, он вдохновлён работами художника Пита Мондриана.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве идёт строительство летних садов финалистов Открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем». Открытие фестиваля намечено на 20 июня. Всего столицу украсят 42 сада.

Организаторы отмечают, что фестиваль «Цветочный джем» является самым масштабным ландшафтным мероприятием в мире — как по количеству реализуемых проектов и площади на которой они размещаются, так и по количеству посетителей.

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