Телемедицина пока не приносит пользы пациентам — мнение

Москва, , 11:10 — REGNUM Реальной пользы пациентам телемедицинские сервисы пока не приносят. Такие данные получены при исследовании оценки качества первичных телемедицинских консультаций наиболее популярных сервисов, передает «Медвестник».

В ходе исследования телемедицинских сервисов про жалобы и историю болезни спросили все врачи телемедицинской консультации. Только 37% спросили про анамнез жизни. Про аллергологический анамнез — 50%. Гинекологический анамнез собрали 25% врачей, семейный — 12%.

По словам директора Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий Сергея Морозова, диагноз поставлен всего в 25% случаев. В 75% приемов была рекомендация — запись на очный прием и дополнительное обследование. Лечение при заочном консультировании назначено в 62% случаев, что недопустимо.

«Уровень развития телемедицинских технологий в России средний. Не хватает порядков оказания медицинской помощи именно по телемедицинским технологиям и тарифов», — отметил Морозов.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, закон о телемедицине был подписан президентом России Владимиром Путиным в июле 2017 года. С 1 января 2018 года закон вступил в силу.

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