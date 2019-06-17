В Волгограде устраняют последствия ливня, затопившего «Волгоград-Арену»

Волгоград, , 11:01 — REGNUM В Волгограде устранили последствия ливня, который размыл склон Центрального стадиона — «Волгоград-Арены» накануне, 16 июня. Потоки сильного дождя смыли на проезжую часть грунт со склона стадиона. Коммунальные службы в течение ночи ликвидировали последствия — к утру 17 июня дорогу освободили.

«Причиной происшествия стала одна из подводящих ливневых канализаций парковочной площадки, которая не справилась с резко увеличившимся потоком воды. Это же подтверждает тот факт, что в ночные часы выпал аналогичный объем осадков за более продолжительный период, который канализация эффективно отвела, отработав в штатном режиме», — цитирует «КП-Волгоград» представителя мэрии.

Щебень, который смыло потоками воды со склона стадиона, обещают вернуть на место в ближайшее время. Кроме того, стало известно о планах провести работы по укреплению склона — сейчас ведутся проектные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 16 июня в Волгограде прошел сильный дождь — на город обрушилась недельная норма осадков. Ливневая канализация не справилась с потоками воды. В результате был размыт склон стадиона «Волгоград-Арена», построенного к чемпионату мира по футболу 2018 года. Отметим, что в июле 2018 года «Волгоград-Арена» также пострадала от осадков и плохой работы ливнёвок.

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