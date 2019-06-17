Понедельник, 17 Июня 2019 года
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В Гренландии за один день растаяло 2 млрд тонн льда

Общество

Аномальное повышение температуры и, как следствие, теплая погода приводят к стремительному таянию льдов в Гренландии

Нуук, Дания, 17 июня 2019, 10:52 — REGNUM  За один день в датской Гренландии растаяло 2 миллиарда тонн льда — то есть 2 км3 ушло под воду в самом начале теплого сезона на острове. Температура настолько высокая, что в один день таяние льдов происходило на 40% территории Гренландии. Как правило, пик таяния льдов приходится на июль, но в этом сезоне все начинает происходить гораздо раньше, что вызывает беспокойство у метеорологов и исследователей Гренландии.

Примечательно также то, что большая часть льдов растаяла в центре острова, а не у прибрежной линии — об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Исследователь Майкл Бевис из университета Огайо убежден, что остановить такое стремительное таяние не представляется возможным, и единственное, что можно сделать в сложившейся ситуации, — адаптироваться к новым условиям.

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Зарубежная хроника
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