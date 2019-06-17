В предложении поменять критерии нуждаемости видят риски напряженности

Москва, , 10:10 — REGNUM Главный вопрос в предложении лишить государственных пособий «мнимых» бедных — в социальной справедливости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил заведующий кафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин. Комментируя предложение о том, что изменение критериев нуждаемости может стать одной из вероятных мер по сокращению количества малоимущих, он пояснил:

«Главный вопрос для наших людей — вопрос социальной справедливости. Только под этим углом и можно принимать решения насчёт того, кому платить пособия, кому нет. Деньги ведь небольшие, и не в них дело. Факт, что крохотные пособия получают и те, для кого они годятся один раз в ресторан сходить ‑ и те, кому несчастные три тысячи реально облегчают жизнь. Неформальная занятость стала головной болью для властей многих регионов — ибо рушит статистику благосостояния и ничего приносит в бюджет.

Особенно это касается сельских регионов, вроде Алтайского края. Там и правда есть формально безработные, имеющие прекрасный доход. Но есть и реально нуждающиеся. И как отделить, четко и однозначно, одних от других? И возможно ли это сделать вообще? Явно не по признаку наличия огорода…

А пока таких критериев нам не озвучено, любые действия в данном направлении будут восприниматься так: последнее отбирают! Вряд ли властям нужно таких настроений, и без них народ недоволен слишком многим. Поэтому, полагаю, в федеральном масштабе передела пособий не будет. Ну, а на местах он возможен, однако, вряд ли будет полезен хоть кому-то, включая власти».

Напомним, вопрос необходимости корректировки критериев нуждаемости был поднят экспертами при подведении промежуточных итогов первого этапа пилотного проекта по снижению уровня бедности, направленных в Минтруда РФ. Некоторые полагают, что необходимо прекратить платить пособия тем, кто может без них обойтись.

В частности, предложения относительно «ленивых бедных» поступили из Ивановской и Томской областей, Кабардино-Балкарии и Татарии и ряда других регионов. Согласно данным исследования ИНСАП РАНХиГС, в 2017 году больше половины (53%) тех, кто получал адресные субсидии бедными не были.

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