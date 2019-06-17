Офицеру в Дагестане вынесли вердикт за продажу наркотиков

Махачкала, , 09:00 — REGNUM В незаконном сбыте наркотиков на территории воинской части в Дагестане признан виновным командир взвода старший лейтенант Владимир Курчев. Решением Махачкалинского гарнизонного военного суда офицер приговорён к пяти годам колонии строгого режима, а также лишён воинского звания, сообщили ИА REGNUM 17 июня в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ.

Установлено, что в октябре 2018 года Курчев обнаружил на территории воинского полигона куст дикорастущего наркосодержащего растения, сорвал несколько листьев и высушил. Позже офицер договорился за 1,5 тыс. рублей продать 1,9 грамма вещества своему знакомому, участвующему в оперативно-разыскном мероприятии «проверочная закупка». Когда военнослужащий получил деньги и передал сверток с наркотиками, его задержали силовики.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в хищении и сбыте наркотиков подозреваются старшая медсестра и двое участковых врачей одной из поликлиник дагестанского города Каспийска. Выяснилось, что медики похищали большую часть морфина, предназначенного страдающему раком печени и желудка пожилому мужчине. Кроме того, старшая медсестра делала внутривенные инъекции наркотика своему приятелю прямо в своем рабочем кабинете.

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