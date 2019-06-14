В Дагестане задержан редактор отдела газеты «Черновик»

Махачкала, , 11:18 — REGNUM Редактор отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев задержан силовиками и доставлен в следственные органы. Перед этим дома у журналиста правоохранители провели обыски, передаёт 14 июня официальный сайт еженедельника.

«Обыск прошёл в доме Гаджиева без нашего присутствия, — цитирует издание адвоката Арсена Шабанова. — Известно, что у него изъята техника и телефоны, а сам он доставлен к следователю».

Ни одна из правоохранительных структур Дагестана пока не выступила с официальным заявлением о причинах следственных мероприятий и последующего задержания. По данным ТАСС, журналист подозревается в финансировании терроризма.

Позже «Черновик» выступил с официальным заявлением, в котором назвал предполагаемые обвинения в финансировании боевиков абсурдными.

«Это [для Северного Кавказа], примерно, то же самое, что и подбрасывание наркотиков Ивану Голунову в Москве. Если человека надо посадить, и если он хоть немного причастен к религиозной деятельности, то основание всегда можно найти. <…> Мы [редакция ] будем требовать снять с Гаджиева все абсурдные обвинения и требовать привлечь к ответственности тех, кто откровенно выдумывает обвинения и формирует пустые уголовные дела, ломающие людям судьбы», — сказано в заявлении.

Напомним, общественно-политический еженедельник «Черновик» был основан в 2003 году. В настоящее время издание является ведущим негосударственным СМИ в Дагестане, регулярно публикующим материалы оппозиционного характера. Ранее газета за свои публикации неоднократно попадала в немилость республиканских органов власти.