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В Уганде ускорили вынесение приговоров за сексуальные преступления — СМИ

Общество

В настоящее время в стране наблюдается увеличение числа случаев насилия

Кампала, 17 июня 2019, 08:09 — REGNUM  В Уганде ускорен процесс вынесения приговоров по делам, связанным с преступлениями на сексуальной почве, передает The Guardian Africa.

В течение месяца в ходе специальных судебных заседаний в Уганде осудили сотни человек, признанных виновными в совершении сексуальных преступлений против женщин и девочек. Таким образом было отстранено отставание в 1000 случаев в рассмотрении дел данного характера.

Отмечается, что в период с ноября по декабрь 2018 года 414 мужчин и девять женщин были признаны виновными в результате 13 процессов, проведенных в разных судах в 13 округах страны.

«В общем цель пилотного проекта была достигнута с беспрецедентным успехом, что привело к решению по 788 делам, в то время как целевой показатель составлял 650 дел», — сообщается в отчете сектора справедливости, закона и правопорядка, объединяющего министров в правительстве, ответственных за юридические вопросы.

Власти намерены продолжить применение практики специальных судебных заседаний. Активисты позитивно восприняли «решительные действия» властей в вынесении приговоров об изнасиловании.

«Это серьезный сигнал для тех, кто собирается нарушать права женщин», — заявила специалист по гендерным вопросам в фонде ООН по народонаселению в Уганде Флоренс Аума.

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