Наводнение на востоке Китая: 12 погибших, 229 тыс. пострадавших

Наньчан, Китай, , 07:40 — REGNUM В общей сложности 12 человек погибли и еще трое по-прежнему числятся пропавшими без вести в результате наводнений, вызванных проливными дождями в провинции Цзянси на востоке Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Почти 3 млн жителей провинции так или иначе пострадали в результате наводнений. Из них 229 тыс. человек были переселены в безопасное место и еще 120 тыс. постоянно нуждаются в помощи, сообщили власти региона.

Начиная с 6 июня текущего года в общей сложности 80 уездов и округов провинции оказались затоплены. Наводнения повредили 208,7 тыс. гектар зерновых культур и разрушили 3918 жилых домов. Прямой экономический ущерб составил 8,78 млрд юаней (около $1,27 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, наводнение, вызванное сильными ливнями, смыло мост на юге Китая, в результате чего два человека пропали без вести.

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