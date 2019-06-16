Опрос жителей Екатеринбурга о месте строительства храма пройдет в сентябре

Екатеринбург, , 16:28 — REGNUM Социологический опрос, посвященный выбору нового места для строительства собора Святой Екатерины в Екатеринбурге, будет проведен в середине сентября, сообщил 16 июня председатель городской Думы Игорь Володин в комментарии ТАСС .

«Опрос проведем, ориентировочно, в середине сентября этого года, — сказал Володин. — 8 сентября — Единый день голосования (ЕДГ). Мы не хотим совмещать. На следующие выходные (после ЕДГ) проведем опрос официально».

Также, чиновники и архитекторы предложили вынести на опрос шесть площадок, на которых возможно строительство религиозного сооружения, из которых уже на следующей неделе возможно будет исключена площадка у сквера у Театра драмы.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил провести социологической опрос жителей Екатеринбурга, чтобы определить наиболее предпочтительное место для строительства церкви. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл высказал мнение, о том, что Екатеринбургская епархия отказалась от возведения храма в каких-либо скверах, парках и общественных местах города. Окончание строительства собора запланировано к 300-летию города, 2023 году.

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