Воронежские власти окажут помощь ребенку, выжившему в страшной аварии

Воронеж, , 14:38 — REGNUM Оказать всю необходимую помощь десятилетней девочке, пострадавшей в результате автоаварии в Воронежской области 15 июня, поручил губернатор Александр Гусев. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в ДТП в Хохольском районе.

«К глубокому сожалению, трагедия на трассе унесла жизни людей. Вместе с родными и близкими жертв аварии разделяю горечь и скорбь в связи со случившейся бедой. Сил, стойкости вам в эти тяжелые дни. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшей», — сказал губернатор.

Глава региона дал распоряжение оказать девочке, получившей в аварии травмы, всю необходимую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла в 20:26 15 июня на 59 км автодороги «Воронеж — Луганск» в Хохольском районе Воронежской области. В результате столкновения Ford Focus и микроавтобуса Volkswagen Transporter погибли восемь человек. В аварии выжила только десятилетняя девочка, она госпитализирована с травмами.

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