Станциям в Антарктиде продолжат присваивать имена выдающихся деятелей

Москва, , 23:48 — REGNUM Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что практика присваивания исследовательским станциям в Антарктиде имен отечественных первооткрывателей и исследователей данного континента будет продолжена, об этом 15 июня сообщает пресс-служба министерства обороны России.

«В советские времена в Антарктиде появились станции Беллинсгаузен, Лазарев, Восток, Мирный и другие. Данная практика будет продолжена», — отметил Евменов.

Адмирал также добавил, что за последние годы новые географические открытия получили имена в честь известных офицеров ВМВ, в частности в честь адмирала Анатолия Комарицына, контр-адмирала Александра Сорокина и других. В дальнейшем этот список будет расширятся новыми именами выдающихся людей из разных областей деятельности.

Напомним, в эти дни Россия отмечает 200-летие со дня первой антарктической экспедиции, возглавлял которую Фадей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев, целью которой было исследование океанов, в том числе и подтверждение гипотезы о существовании шестого континента, получившего название Антарктида.

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