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В РПЦ призвали усилить патриотическое воспитание в школах

Общество

Патриотическое воспитание должно быть одним из приоритетных направлений воспитательной работы школ

В РПЦ призвали усилить патриотическое воспитание в школах
Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
Митрополит Илларион

Москва, 15 июня 2019, 23:07 — REGNUM  Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион считает что причиной «утечки мозгов» из России являются просчёты с патриотическим воспитанием в школах, об этом 15 июня он рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

По мнению представителя РПЦ, патриотическое воспитание должно быть одним из приоритетных направлений воспитательной работы школ, так как, в той среде, где «патриотическому воспитанию не уделяется должного внимания», все больше молодых людей стремятся уехать из России.

Митрополит также отметил, что «патриотизм — понятие очень многоплановое», которое заключает в себя с одной стороны любовь к малой Родине и Отечеству, а с другой — «мир сегодня устроен таким образом, что многие границы — и политические, и культурные — стираются». Таким образом, противостояние вызовам и угрозам глобализационного процесса должна взять на себя современная школа.

Напомним, в 2016 году социологический опрос «Левада-центра» показал, что 89% граждан России считает, что патриотическим воспитанием молодежи должна заниматься школа, а согласно опроса ФОМ, проведенного в июне 2019 года, большинство жителей России (73%) считают себя патриотами.

Читайте ранее в этом сюжете: Патриотизм детям должна прививать школа, считают 89% граждан РФ: опрос

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Патриотическое и духовное воспитание
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