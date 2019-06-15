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Выставка «Открытый день приема» для абитуриентов пройдет в Москве

Общество

Выпускники смогут получить интересующую их информацию об образовательных учреждениях и подать документы на поступление

Выставка «Открытый день приема» для абитуриентов пройдет в Москве
Иллюстрация: Mos.ru
Выпускники

Москва, 15 июня 2019, 22:33 — REGNUM  Выставка «Открытый день приема» для выпускников девятых и 11-х классов пройдет 29 июня в парке «Сокольники» в Москве, об этом 15 июня сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Цель мероприятия, во ходе которого будут организованы консультации с представителями различных колледжей и высших учебных заведений, заключается в профориентационной работе с выпускниками школ.

На стендах российских образовательных организаций абитуриенты смогут получить всю интересующую их информацию о направлениях подготовки, специальностях и перспективах дальнейшего трудоустройства после их окончания. Также программа выставки будет включать зону личной консультации, лекции, презентации ВУЗов и колледжей.

Кроме того, абитуриенты смогут подать документы на поступление в выбранные ими образовательные учреждения.

Выставка «Открытый день приема» пройдет 29 июня в павильоне № 4.1 парка «Сокольники» с 11:00 до 17:00. Необходима предварительная регистрация.

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