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В Москве число угонов транспортных средств сократилось в три раза — ЦОДД

Общество

Заработала интеллектуальная транспортная система

В Москве число угонов транспортных средств сократилось в три раза — ЦОДД
Иллюстрация: Mos.ru
Транспортная система

Москва, 15 июня 2019, 20:05 — REGNUM  Число угонов автотранспортных средств в столице России, городе Москва сократилось в три раза. Об этом 15 июня сообщается на официальной странице в Twitter Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД).

Причиной тому стала установка многочисленных дорожных камер, организованная в рамках реализации проекта интеллектуальной транспортной системы.

«Интеллектуальная транспортная система на проводе, — отмечают эксперты ЦОДД. — Каждая машина, проезжающая по Москве, в день попадает в объектив 14 камер. Не в смысле оштрафовать, а просто наблюдаем, кто куда едет. Очень полезно для понимания транспортных потоков. Ну и для безопасности — угонов, спасибо камерам, в Москве стало в три раза меньше».

Напомним, проект интеллектуальной транспортной системы в Москве реализуется с 2011 года. Целью его является решение проблем пробок, а также повышение безопасности дорожного движения.

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Автотранспортные проблемы Москвы
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