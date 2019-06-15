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Православные отмечают Троицкую субботу

Общество

В храме служится вселенская панихида

Москва, 15 июня 2019, 05:41 — REGNUM  Троицкая суббота (Вселенская родительская суббота) отмечается 15 июня православными христианами.

Это день родительской субботы перед Днём Святой Троицы (будет отмечаться 16 июня, в воскресенье). В Троицкую субботу поминают усопших православных христиан.

Согласно православным верованиям, в этот день Сошествие Святого Духа завершило домостроительство спасения человека. В храме служится вселенская панихида.

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