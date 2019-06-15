Суббота, 15 Июня 2019 года
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Театр кукол им. Образцова расстался с замдиректора Шерлингом

Общество

Режиссёр Юрий Шерлинг уволен

Москва, 15 июня 2019, 05:19 — REGNUM  Режиссёр Юрий Шерлинг освобождён от должности первого заместителя директора театра им. Образцова (Москва) и уволен из учреждения, передаёт телеканал «Культура».

Соответствующий приказ подписал 14 июня директор театра Владимир Бакулев.

Напомним, увольнение Шерлинга последовало за обострением конфликта, вылившегося в акцию протеста актёров 12 июня. Творческий коллектив возмущала политика, проводимая Шерлингом, которая, по мнению актёров, вела к развалу театра. После уличной акции актёров Бакулев был вызван в Минкультуры РФ.

Шерлинг был назначен на должность первого замдиректора в мае 2019 г. После его назначения из театра начали увольняться сотрудники, потому что он вёл себя некорректно, и как утверждает режиссёр-постановщик Екатерина Образцова, «сам сознаётся, что он ничего не знает о театре кукол и в нём не понимает».

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