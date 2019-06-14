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Вадим Горжанкин: Пропавший кот Бари Алибасова найден в центре Кунг-Фу

Общество

Кот жив и здоров

Вадим Горжанкин: Пропавший кот Бари Алибасова найден в центре Кунг-Фу
Иллюстрация: Vk.com bari_alibasov
Кот Чуча

Москва, 14 июня 2019, 19:01 — REGNUM  Пропавший три дня назад из квартиры Бары Алибасова кот породы канадский сфинкс по кличке Чуча найден в Столовом переулке в центре Staterra школы Кунг-Фу «Ша-Фут-Фань» (в переводе «Клан пяти боевых котов»). Его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщил ИА REGNUM PR-директор Бари Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

По словам представителя артиста, сегодня днем на его номер, указанный на сайте группы «На-На», позвонил молодой человек, который сообщил, что кот Чуча у него.

«Через 10 минут мы были уже на месте. Как выяснилось, молодого человека зовут Леван Кажилоти, он наставник школы кунг-Фу «Ша-Фут-Фань», сказал PR-директор.

По словам Левана, 12 июня Чуча сидел у подъезда в центр Кунг-Фу в Столовом переулке.

«Я открыл дверь в подъезд и кот уверенно пошел за мной. Я понял, что кот домашний и, вероятнее всего, он потерялся. К тому же кот является одним из тотемов нашей школы Кунг-Фу. Я воспринял это как добрый знак. В помещении центра кот сразу же нашел себе место в гостиной у портрета храма школы. Все эти дни кот большую часть времени проводил именно там и успел стать нашим другом. Удивительно, но наша школа практикует Кунг-Фу по стилям: тигр, леопард, ягуар, пантера и кот. Где кот — высшая ступень мастерства. Кот — это мастер», рассказал Кажилоти.

При этом он отказался от объявленного за кота вознаграждения.

«От вознаграждения в 800 тысяч рублей Леван категорически отказался. Сказав, что добрые дела обязательно вознаградятся сторицей, отметил помощник Бари Алибасова Сергей Моцарь.

Напомним, любимый питомец продюсера, канадский сфинкс по кличке Чуча пропал во время пресс-конференции, которая прошла в квартире Бари Алибасова в Мерзляковском переулке 11 июня.

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