Самарская служба крови: донорская кровь спасает чью-то жизнь каждые 5 минут

Самара, , 17:42 — REGNUM Во Всемирный день донора, 14 июня, 203 самарца посетили самарскую станцию переливания крови и стали донорами. Это 80−90 литров крови, сообщается на сайте Службы крови Самарской области.

Ежегодно в Самаре осуществляется около 100 000 переливаний донорской крови, то есть примерно каждые пять минут донорская кровь помогает кому-то из пациентов самарских клиник.

По данным Всемирной организации здравоохранения, продолжительность жизни людей активно сдающих кровь в среднем на 5 лет дольше. Активное донорство является профилактикой против некоторых заболеваний, кроме того, донорство связано с постоянным контролем здоровья.

Отметим, согласно исследованию ВЦИОМ, около 45% жителей России хоть раз вы жизни были донорами, но ежегодно кровь сдает гораздо меньше людей.

По данным начальника управления организации службы крови Федерального медико-биологического агентства России Ольги Эйхлер, опубликованным ранее в СМИ, почти все донации крови в 2018 году были безвозмездными:

«96,5% всех донаций были безвозмездными, что очень важно в свете развития безвозмездного донорства».

В 2018 году донорами стали 1,28 млн россиян. По сравнению с 2017 годом количество доноров выросло на 0,5%, сообщила Эйхлер.

Напомним, донором может стать любой человек в возрасте от 18 лет и весом не менее 55 кг, у которого нет медицинских противопоказаний. В России регулярно проходят акции, популяризирующие донорство.

Международный день донора учрежден в 2005 году. В этот день в 1868 году родился австрийский врач Карл Ландштейнер, который в 1930 году получил Нобелевскую премию за открытие групп крови.

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