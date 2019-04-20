200 воронежцев стали донорами крови в рамках акции «Следуй за мной!»

Воронеж, , 14:59 — REGNUM 200 воронежце стали донорами крови в рамках Всероссийской акции «Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор». В Воронеже акция проходит с 16 по 21 апреля, на базе Воронежского государственного медицинского университета, сообщила ИА REGNUM организатор акции в регионе Ольга Макова. Акция посвящена Национальному дню донора крови, который отмечается 20 апреля. Цель акции — популяризация донорства крови и ее компонентов, повышение уровня знаний граждан в вопросах кадрового донорства.

Два дня акции были посвящены Дню донора — за этот период кровь сдали 200 человек. Кроме того, состоялась лекция для студентов-медиков, на которой им рассказали о медицинских аспектах донорства, о показаниях и противопоказаниях к донации, правилах подготовки к донации, и квиз.

«Также прошла акция «Завтрак донора» — наши потенциальные доноры выкладывали фотографии своего правильного завтрака перед донацией», — рассказала Ольга Макова.

Всероссийская акция «Следуй за мной! #ЯОтветственныйДонор» в этом году проводится в регионах уже во второй раз. Ее организатором выступает ВОД «Волонтеры-медики» при поддержке Минздрава России, ФМБА России, Национального фонда развития здравоохранения.