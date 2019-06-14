Брестчане победили в борьбе за жизнь без свинца

Брест, Белоруссия, , 16:21 — REGNUM Распоряжением председателя Брестского облисполкома Анатолия Лиса от 14 июня №60-р приостановлено строительство аккумуляторного завода компании ООО «АйПауэр» в Бресте. Длительная борьба жителей города-героя за право жить без угрозы экологической катастрофы завершилась капитуляцией бюрократии.

«Приостановить строительство объекта «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район СЭЗ «Брест» район «Аэропорта» 1 пусковой комплекс» до устранения выявленных нарушений», — сказано в распоряжении Лиса, опубликованном на сайте Брестского облисполкома.

За прекращение строительства завода длительную борьбу вели местные жители, установившие постоянный контроль за реализацией инвестиционного проекта. Они выступили против профанации общественных слушаний и доказали экологическую угрозу, исходящую от объекта.

Проведя около 200 митингов и пикетов, в начале 2018 года они направили Александру Лукашенко около 40 тыс. подписей протестующих. Весной 2019 года в президентскую администрацию было направлено новое коллективное обращение, усилена работа по мониторингу и информировании общественности через СМИ.

В 2019 году после нескольких акций протеста и усиленного мониторинга объекта, выявившего превышение вредных выбросов, общественные активисты заявили о готовности активизировать свою борьбу. Они надеялись встретиться с назначенным Лукашенко руководителем местной чиновничьей вертикали, однако под различными предлогами им в этом отказывали, и лишь 12 июня такая встреча состоялась.

Бюрократы ссылались на свои заключения и экспертизы, достоверность которых жителями Бреста не была признана. Представители властей и общественности договорились посетить предприятие, изучить пробы воды и почвы на территории СЭЗ «Брест», после чего выработать к концу июня совместное решение проблемы завода.

Предприятие «АйПауэр» заверяет, что ему не известно об основаниях решения, принятого руководителем бюрократии Брестской области. Руководство предприятия намерено продолжить работу по вводу его в эксплуатацию, а лидеры гражданской кампании заявили о намерении добиваться ликвидации такого производства.