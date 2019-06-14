Зелёный мост на Невском проспекте Петербурга починят к маю 2020 года

Санкт-Петербург, , 15:51 — REGNUM Заключен госконтракт на ремонт Зеленого моста через реку Мойку в центре Петербурга. Первый в Петербурге чугунный транспортный мост, который является конструктивной частью Невского проспекта и памятником культуры, приведут в порядок за 498,7 млн рублей к 20 мая 2020 года.

Заказчик работ — СПб ГБУ «Мостотрест», подведомственное Комитету по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Подрядчик — АО «Производственное объединение «Возрождение».

Ранее специалисты выяснили, что чугунный свод переправы уже не справляется с заданной проектной нагрузкой, а также нашли дефекты дорожного полотна и основных декоративных элементов сооружения.

В ходе ремонта будет сооружен железобетонный разгружающий свод поверх существующего свода из чугунных тюбингов, а также воссозданы элементы перильного ограждения. Обновят чугунный металлодекор фасадов и гранитную облицовку моста, восстановят парапеты моста и украшающие его торшеры-фонари.

«Ограничение движения автомобильного транспорта и прохода пешеходов будет организовано поочередно в соответствии с этапностью. Также запланировано закрытие движения для водного транспорта», — предупредили в «Мостотресте».

Все работы будут вестись по методикам, согласованным с Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга.

Чугунный однопролетный Зеленый мост через реку Мойку вдоль Невского проспекта был сооружен в 1808 году. В 1842 году, в связи с возросшим движением транспорта по Невскому проспекту, мост был расширен за счет выноса тротуаров на металлические консоли. В 1904—1907 годах, в связи с прокладкой трамвайных путей на Невском проспекте, мост перестроили и расширили.

Зеленый мост длиной 30,7 метра и шириной 39 метров находится на учете КГИОП и охраняется государством.

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