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Володин: Полет Терешковой стал прорывом в освоении космоса

Общество

Спикер Госдумы поздравил первую женщину-космонавта с 56-летием полета

Володин: Полет Терешковой стал прорывом в освоении космоса
Советский плакат. Слава первой женщине-космонавту!

Москва, 16 июня 2019, 09:00 — REGNUM  Одиночный полет Валентины Терешковой в космос в 1963 году стал легендой и прорывом в освоении космоса. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя Валентину Терешкову с 56-летием ее полета.

«Первая в мире женщина-космонавт, вы вписали яркую страницу в историю отечественной космонавтики и покорения Вселенной. Ваш легендарный полет стал настоящим прорывом в освоении космоса, расширил горизонты возможного для всего человечества. Слава этого подвига не меркнет с годами», — цитирует спикера Госдумы пресс-служба нижней палаты парламента.

«Мы гордимся Вами», — говорится в поздравлении.

Валентина Терешкова — первая женщина, отправившаяся в космос в 1963 году, и единственная в мире женщина, которая совершила космический полет в одиночку. Кроме того, она также первая в РФ женщина, которой было присвоено звание генерал-майора. В 2011 году Валентна Терешкова стала депутатом Госдумы от фракции «Единая Россия».

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