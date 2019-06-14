В Мурманске открылся центр ранней реабилитации особенных детей

Мурманск, , 14:18 — REGNUM Первое и на данный момент единственное в Заполярье отделение ранней реабилитации детей в возрасте от 2 месяцев до 4 лет открылось в Мурманске на базе областного дома ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и особенностями физического развития. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Как рассказал посетивший 14 июня отделение врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис, медицинское учреждение будет работать по принципу как дневного стационара, так и постоянного пребывания. Как рассказала главе региона одна из мам, раньше для получения такого лечения родители возили своих малышей в Санкт-Петербург и были вынуждены оплачивать реабилитационный курс. Теперь ту же самую помощь пони могут получить в Мурманске — бесплатно.

В центре по индивидуальным программам уже занимаются 10 малышей, с ними работают врач-педиатр, невролог, детский психиатр, инструктор по лечебной физкультуре, массажист, дефектолог, педагог-психолог, музыкальный руководитель. Занимаются и со взрослыми — родителей обучают тому, как правильно делать развивающие упражнения в домашних условиях.

«Реабилитация и лечение малышей — очень важная работа, при правильном и комплексном подходе можно компенсировать многие нарушения и помочь детям стать счастливыми взрослыми», — отметил Андрей Чибис на своей странице в Instagram, делясь впечатлениями о посещении центра.

https://www.instagram.com/p/ByqSD_niCE2/

Развитие детской реабилитации — один из пунктов антикризисной стратегии в здравоохранении, разработанной специалистами по поручению Чибиса. Стратегия подразумевает создание подобных центров и в других муниципалитетах Заполярья. «Принятый план развития — это не просто желания, записанные на бумаге, а набор конкретных шагов — 27 пунктов уже выполнено. Могу сказать, что работаем с опережением», — заявил Андрей Чибис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Чибис назвал развитие здравоохранения одной из основных задач нового правительства Мурманской области. После назначения врио губернатора он лично посетил несколько проблемных медучреждений региона и по результатам уволил министра здравоохранения Валерия Перетрухина. От нового министра Дмитрия Панычева глава Заполярья потребовал представить подробный план совершенствования работы медорганизаций, сосредоточившись на доступности медицинской помощи, работе «скорых», бесперебойном лекарственном обеспечении и укомплектованности больниц профессиональными кадрами.