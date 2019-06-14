На «Иннопроме» предложили открыть молельные комнаты для мусульман

Екатеринбург, , 14:11 — REGNUM Свердловские власти подумают, стоит ли организовать на международной промышленной выставке «Иннопром» молельные комнаты для мусульман. Об этом заявила замминистра инвестиций Свердловской области Елена Хлыбова на заседании Академии русской мечты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Хлыбовой задал вопрос представитель мусульманской общественности.

«Однозначно будет запрос со стороны арабов и турецкой стороны: где можно будет сделать намаз?» — спросили чиновника.

Почти сразу же тему молельных комнат затронул другой участник обсуждения.

«Сегодняшнее направление с Европой нам перекрывают, а направление на Восток мы перекрываем сами. Прежде всего — по вопросу религии. Нужно сделать молельные комнаты», — заявил гость Академии.

Чиновница призналась, что ей ещё не поступали такие вопросы в связи с «Иннопромом», но подумать о религиозной составляющей выставки никогда не поздно.

«Этот момент я вынесла и взяла в работу. Это очень важно — место для религиозного отправления и очень уважительное отношения к чувствам верующих. Религию обычно не демонстрируют, но она с каждым из нас всегда», — успокоила мусульман Хлыбова.

Напомним, ранее международной промышленной выставке «Иннопром» предложили сформировать свою идеологию. По мнению академика Станислава Некрасова, выставке определённо подходит идеология неоиндустриализма.

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