Более 60% гражданам не стыдно называть себя патриотом России

Москва, , 13:59 — REGNUM Большинство жителей России (73%) считают себя патриотами. По сравнению с декабрем 2012 года, количество считающих себя патриотами выросло на 9% (с 65% до 73%). Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Стоит подчеркнуть, что, по данным опроса, в апреле 2014 года (на пике пост-крымских событий) число граждан РФ, считающих себя патриотами, составляло 75%, что в принципе коррелирует с нынешними 73%.

Также растёт количество людей, которые считают, что в стране патриотами является не менее половины населения — с 23% в июле 2018 года и до 26% в 2019 году.

На вопрос «является ли приемлемым публично называть себя патриотом» большинство жителей России ответили положительно. Причём количество тех, кто считает, что называть себя публично патриотом это нормально подросло с 60% в июле 2018 до 61% в 2019 году.

Опрос проведен 8−9 июня 2019 года в 104 населенных пунктах в 53 субъектах РФ. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Подробнее: ВЦИОМ: патриотами считают себя более 90% жителей России

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, в июня 2018 года доля граждан России, считающих себя патриотами своей страны впервые за 18 лет превысила 90%.

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