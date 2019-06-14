В южнокорейском Чхонджу пройдет международная выставка дронов

Чхонджу, Южная Корея, , 13:58 — REGNUM В одном из городов Южной Кореи пройдет международная выставка дронов International Drone Expo 2019. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, международная выставка пройдет на стадионе Jeonju World Cup Stadium, расположенного в районе Тонджин-гу города Чхонджу в период с 4 по 6 июля.

Известно, что в международной выставке примут участие представители 100 южнокорейских и зарубежных компаний.

Кроме того, в рамках выставки пройдут турнир по футболу между дронами, демонстрация высоких технологий, конференции.

«Данная выставка внесет огромный вклад в развитие индустрии, расширение производственной базы и подготовке профессиональных кадров», — сообщили представители администрации города Чхонджу.