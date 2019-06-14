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Самые лучшие города России для путешествий с отцом

Общество

На первом месте — Санкт-Петербург

Москва, 14 июня 2019, 13:24 — REGNUM  Самым лучшим городом России для культурного и патриотического отдыха и путешествий летом с отцом по историческим местам стал Санкт-Петербург, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

Самые интересные места Санкт-Петербурга для экскурсий и отдыха с отцом — Центральный военно-морской музей, Петропавловская крепость, крейсер «Аврора», Кронштадт, Петергоф и др.

На втором месте — Москва (Исторический музей, Оружейная палата, Музей Вооруженных сил и др.), на третьем — Московская область (Парк Патриот, Танковый музей, Музей техники).

Также в пятёрку городов с лучшими историческими и культурными места для путешествий с отцом вошли: Севастополь (Херсонес Таврический, музей Черноморского флота, Балаклава) и Новороссийск (Малая Земля, крейсер «Михаил Кутузов», Суджукская коса).

Подробнее: Названы лучшие курорты России для отдыха с детьми

Как сообщало ИА REGNUM, самым лучшим курортами России для отдыха с детьми назван город Сочи (Краснодарский край).

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