Екатеринбург, , 13:28 — REGNUM Международной промышленной выставке «Иннопром» нужна своя идеология, и имя ей — неоиндустриализм. Такое предложение высказал доктор философии, академик Станислав Некрасов на заседании Академии русской мечты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Академик спросил замминистра инвестиций Свердловской области Елену Хлыбову, есть ли у «Иннопрома» своя идеология, или это «только технологии».

«У русских есть мечта — есть идея. Неоиндустриализм! И не пора ли нам отказаться от постиндустриализма с его цифровой оболочкой?

Цифровая оболочка всегда что-то оформляет. А что она будет оформлять, если нет экономики? Это как новое платье короля — или король голый, а тут уже и короля нет, получается!» — сказал Некрасов.

Чиновница очень живо отреагировала на вопрос философа. «Очень классно, что вы об этом говорите!» — отметила Хлыбова.

«Действительно, идеологией «Иннопрома» является «цифра». Но не сказать, что там голый король, — всё привязано к экономическим процессам. Для того, чтобы мы могли с другим миром говорить наравне, быть современными», — заявила замминистра.

Позже Хлыбова предложила дополнить эту идеологию «вторым крылом».

«Наряду с новыми и инновационными технологиями нужно передать нашу традиционную самобытность. По цифровым технологиям нас много кто может заместить, мы там пробиваемся. Но чтобы донести нашу культуру — тут только наша с вами задача», — сказала чиновник.

Напомним, международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус.

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