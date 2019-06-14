Детей в Дагестане будут обучать созданию виртуальной реальности

Махачкала, , 13:39 — REGNUM Первый в Дагестане центр цифрового образования детей «IT-cube» откроется в октябре 2019 года. Предполагается, что он позволит увеличить доступность дополнительного образования и расширить его разнообразие, сообщили ИА REGNUM 14 июня в пресс-службе министерства образования и науки республики.

Центр «IT-cube» будет функционировать на базе малой академии наук в Махачкале. Обучение будет бесплатным, планируемый охват детей составит до 400 человек в возрасте от 10 до 18 лет. Ребята смогут изучить программирование, научиться разрабатывать приложения для мобильных устройств, создавать виртуальную реальность, работать с большими базами данных и т. д.

«Мы рассчитываем, что «IT-cube» станет своего рода кузницей кадров в сфере интернет-технологий, которые уже сегодня во многом определяют экономику нашей страны», — подчеркнула вице-премьер — министр образования и науки республики Уммупазиль Омарова.

Добавим, что центры «IT-cube» создаются в 16 регионах России. Все они стали победителями конкурсного отбора Министерства просвещения РФ на предоставление грантов в рамках реализации национального проекта «Образование».

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля, на Российском инвестиционном форуме в Сочи министр информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана Сергей Снегирев и руководитель образовательных сервисов компании «Яндекс» Илья Залесский подписали соглашение о запуске в республике образовательных проектов «Яндекс.Лицей» и «Яндекс.Учебник».