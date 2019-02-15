Сочи, Краснодарский край, , 17:28 — REGNUM Образовательные проекты «Яндекс. Лицей» и «Яндекс. Учебник» будут запущены в Республике Дагестан. Соглашение об этом на Российском инвестиционном форуме в Сочи подписали министр информатизации, связи и массовых коммуникаций региона Сергей Снегирев и руководитель образовательных сервисов компании «Яндекс» Илья Залесский, пишет 15 февраля ТАСС.

Напомним,"Яндекс. Лицей» — это сеть образовательных центров, которая обучает школьников старших классов основам программирования и информационных технологий. По итогам двухгодичного бесплатного обучения ребята получают рабочую специальность. Сегодня проект охватывает 58 города России и Казахстана. «Яндекс. Учебник» — это сервис с заданиями по математике и русскому языку для учащихся вторых — четвёртых классов с автоматической проверкой ответов и мгновенной обратной связью.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря 2018 года в Дагестане состоялась встреча председателя правительства республики Артема Здунова с руководителем проекта «Яндекс. Лицей» Мариной Сусуновой. Было отмечено, что в регионе в 2019 году будут запущены как минимум две площадки образовательной программы в городах Махачкала и Дербент. Кроме того, планируется открыть дистанционную группу для детей из отдалённых районов Дагестана.

Читайте ранее в этом сюжете: «Яндекс» будет обучать школьников из Дагестана программированию