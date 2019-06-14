Мужчина нашел родных в Аргентине спустя 40 лет — СМИ

Буэнос-Айрес, , 13:05 — REGNUM Мужчина, чьи родители были похищены аргентинскими агентами Секретной службы в 1977 году, воссоединился со своей биологической семьей, передает 14 июня ВВС.

Хавьеру Дарру Мияльчуку было всего четыре месяца, когда его отец и беременная мать исчезли в Буэнос-Айресе. Позже он был усыновлен семьей, которая ничего не знала его происхождении. Но несколько лет назад он начал сомневаться в своем истинном происхождении и обратился за помощью в правозащитную организацию Grandmothers Of The Plaza de Mayo.

Эта группа занимается розыском детей инакомыслящих, убитых или вынужденно исчезнувших во время военной диктатуры в Аргентине с 1976 по 1983 год, и знакомит их со своими биологическими семьями.

Дарру является 130-м ребенком, которого организация идентифицировала после проведения ДНК-тестов. Выступая перед журналистами, он поблагодарил своего дядю Роберто Мияльчука, который, по его словам, искал его все последние четыре десятилетия.

«Восстановление моей личности — это для меня дань уважения моим родителям, бальзам для души, символ памяти, правды и справедливости», — сказал Дарру.

«Это символ, и если я должен определить этот момент, описать словами, то я скажу, что для меня нет ничего более значимого, чем объятие с дядей, когда после 40 лет поисков он смог спросить меня: Ты Хави? и обнять, как никто и никогда не обнимал меня прежде, и никто не сможет этого повторить», — сказал мужчина.

Он добавил, что теперь попытается найти больше информации о своих родителях, Хуане Мануэле Дарру и Елене Мияльчук.