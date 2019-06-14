Сирийские курды передали Бельгии шестерых детей-сирот из семей ИГ*

Дамаск, , 11:25 — REGNUM Представители сирийских курдов передали своим коллегам из Бельгии шесть детей-сирот, родившихся в семьях боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 14 июня сообщает Ekurd.net

«Шесть бельгийских детей-сирот были переданы представителям министерства иностранных дел Бельгии», — говорится в заявлении курдской стороны.

Напомним, на территории Сирии в рядах «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сражалось значительное число иностранных граждан.

Боевики часто заводили семьи, появлялись дети. После ликвидации бандитов, как правило их родственники перемещались в лагеря для беженцев. Детей-сирот выдают представителям тех стран, чьим гражданством обладали их погибшие родители.