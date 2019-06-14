Пятница, 14 Июня 2019 года
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Сирийские курды передали Бельгии шестерых детей-сирот из семей ИГ*

Общество

ИГ* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Дамаск, 14 июня 2019, 11:25 — REGNUM  Представители сирийских курдов передали своим коллегам из Бельгии шесть детей-сирот, родившихся в семьях боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 14 июня сообщает Ekurd.net

«Шесть бельгийских детей-сирот были переданы представителям министерства иностранных дел Бельгии», — говорится в заявлении курдской стороны.

Напомним, на территории Сирии в рядах «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сражалось значительное число иностранных граждан.

Боевики часто заводили семьи, появлялись дети. После ликвидации бандитов, как правило их родственники перемещались в лагеря для беженцев. Детей-сирот выдают представителям тех стран, чьим гражданством обладали их погибшие родители.

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Война в Сирии
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