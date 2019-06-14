В муфтияте Ингушетии прошли обыски

Магас, , 11:16 — REGNUM В Ингушетии прошли обыски и выемка документов в Духовном центре мусульман. Спецмероприятия были проведены в рамках ранее возбужденных дел, пишет интернет-газета «Ингушетия».

По данным издания, на время проведения обысков территория духовного центра была оцеплена. Имеются данные, что мероприятия проводили силовики, прикомандированные из других регионов РФ. Кроме обысков были проведены также допросы муфтия Ингушетии Исы Хамхоева и кадия Абдурахмана Мартазанова. В течение нескольких часов их допрашивали в управлении СКР, а затем отпустили, сообщает издание.

В связи с какими именно уголовными делами были проведены обыски и допросы, СМИ не уточняют. На сайтах правоохранительных органов информации по поводу следственных действий в отношении муфтия нет. Как предположил ряд общественников, спецмероприятия связаны с противостоянием по пограничному вопросу между Ингушетией и Чечней.

Напомним, муфтий Иса Хамхоев возглавляет духовное управления мусульман Ингушетии почти 15 лет. Он трижды избирался на этот пост. Срок его полномочий истекает в июле 2019 года. В ближайшее время советы алимов и имамов населенных пунктов республики предложат кандидатуры нового муфтия Ингушетии.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года Координационный центр мусульман СКФО (КЦМ) принял решение приостановить участие Исы Хамхоева в работе организации. Причиной стало проведение шариатских судов над политиками и чиновниками, что не соответствует шариатским нормам поведения и адатам народов Северного Кавказа, заявили в КЦМ.