В правительстве Украины возмущены обысками у участников сноса бюста Жукова

Киев, , 10:50 — REGNUM Обыски у участников незаконного сноса памятника советскому полководцу Георгию Жукову в Харькове говорят о том, что украинская полиция встала на сторону «реваншистов», заявил вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко 14 июня на своей странице в социальной сети Twitter.

«Проводя обыски у «общественных активистов» по делу сноса бюста Жукова в Харькове, полиция просто становится на сторону реваншистов, а не закона. Ибо полиция не может не знать, что памятник Жукову подпадает под действие закона о декоммунизации и давно должен был быть демонтирован», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее один из «активистов» сообщил в социальных сетях, что к двум участникам сноса памятника пришли с обыском полицейские.

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