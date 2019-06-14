Курдская правозащитница Надя Мурад обвинила ИГ* в лесных поджогах в Ираке

Багдад, , 10:10 — REGNUM Известная езидская правозащитница, лауреат Нобелевской премии мира Надя Мурад обвинила в поджогах сельскохозяйственных угодий в иракском Синджаре боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 14 июня сообщает Kurdistan.ru.

За последние недели в Ираке были зафиксированы многочисленные случаи поджогов, как в Синджаре, так и в других провинциях, в частности в Киркуке и Туз Хумарту. Мурад утверждает, что в ее руках есть неопровержимые улики о виновности в инцидентах террористов.

Напомним, после поражения «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористы перешли к иной тактике борьбы с правительством государства.

Боевики совершают вылазки, нападая на военные блокпосты, а также на мирных жителей. Также они осуществляют поджоги сельскохозяйственных угодий в стране.