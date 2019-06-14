Финляндия: санкции против КНДР мешают оказанию гуманитарной помощи

Пхеньян, , 10:43 — REGNUM Санкции против КНДР осложняют гуманитарную ситуацию в стране и затрудняют оказание необходимой помощи. Так, финская неправительственная организация Fida International решила досрочно завершить гуманитарный проект, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Fida International планировала до 2021 года оказывать продовольственную и медицинскую помощь гражданам КНДР, однако, из-за жестких ограничений в рамках санкций, организации пришлось отказаться от своего проекта. В частности, наибольшие затруднения вызывают ограничения банковских платежей, в связи с чем деятельность организации в Северной Корее невозможно обеспечивать. Правительство Финляндии поддерживает Fida International с 2001 года и выделило в этом году 339 тысяч долларов на оказание гуманитарной помощи.

В 2019 году ситуация в Северной Кореи ухудшилась: страна страдает от засухи и неурожая, а также борется с последствиями эпидемии свиного гриппа. Всего, по оценкам ООН, от недоедания страдают 10 миллионов человек, или 40% населения страны.