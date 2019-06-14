Двое человек задержаны на митинге в защиту Ассанжа в Австралии

Мельбурн, Австралия, 14 июня 2019, 08:35 — REGNUM В австралийском городе Мельбурн сотрудники полиции во время митинга в защиту основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа задержали двух человек, сообщает WikiLeaks на своей странице в Twitter.
Отмечается, что митинг проходит около консульства Великобритании в Мельбурне.
«Сообщается, что двое протестующих задержаны», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 14 июня, Ассанж должен предстать перед Лондонским судом. Он обвиняется в сговоре с целью взлома правительственных компьютеров США и в нарушении закона о шпионаже. Сейчас Ассанж находится в одной из тюрем Лондона.
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