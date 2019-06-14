В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за вспышки кори

Нью-Йорк, США, , 05:38 — REGNUM Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо распорядился отменить освобождение от прививок, которое предоставляется по религиозным убеждениям и другим немедецинским показаниям, из-за вспышки кори в Соединенных Штатах, сообщает пресс-служба губернатора.

В сообщении отмечается, что, с научной точки зрения, прививки от кори безопасны и эффективны. В своем заявлении губернатор Нью-Йорка подчеркнул, что уважает свободу вероисповедания, однако для защиты населения от эпидемии кори необходимо пойти на отмену освобождения от прививок.

«Администрация штата предпринимала решительные шаги для сдерживания эпидемии кори, но, учитывая ее масштаб, необходимы дополнительные меры», — заявил Куомо.

Как сообщало ИА REGNUM, в Соединенных Штатах зафиксирована крупнейшая за последние 25 лет вспышка кори. К концу апреля в США было зафиксировано 695 случаев заболевания корью, несмотря на то, что в 2000 году болезнь объявили «искорененной». По этому поводу выступил и американский президент Дональд Трамп, призвавший жителей США поскорей сделать прививки.

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